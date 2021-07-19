نتيجة قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا

وطن: أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، عن مواجهة قوية بين سبارتاك موسكو وبنفيكا.

وتتأهل الأندية الفائزة في الدور التمهيدي الثالث إلى الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" الذي سيجري سحب قرعته في الثاني من شهر أغسطس القبل، على أن تلعب الفرق الخاسرة في الدور الثالث المؤهل إلى الدور الفاصل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وستقام مباريات الدور التمهيدي الثالث في الثالث والرابع من أغسطس ذهابا والعاشر منه إيابا.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري ابطال أوروبا:

طريق الأبطال:

دينامو زغرب (كرواتيا) أو أومونيا (قبرص) - ليغيا وارسو (بولندا) أو فلورا تالين (إستونيا)

لينكولن ريد إمبس (جبل طارق) أو كلوج (رومانيا) - سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) أو يونغ بويز (سويسرا)

أولمبياكوس (اليونان) أو نيفتشي (أذربيجان) - مورا (سلوفينيا) أو لودوغوريتس (بلغاريا)

ألماتي (كازاخستان) أو النجم الأحمر (صربيا) - ألاشكيرت (أرمينيا) أو شريف تيراسبول (مولدافيا)

مالمو (السويد) أو هلسنكي (فنلندا) - رينجرز (إسكتلندا)

فيرنتشفاروس (هنغاريا) أو جالغيريس فيلنيوس (ليتوانيا) - سلافيا براغ (التشيك)

- طريق الدوري:

أيندهوفن (هولندا) أو غلطة سراي (تركيا) - سلتيك (إسكتلندا) أو ميدتيلاند (الدنمارك)

سبارتاك موسكو (روسيا) - بنفيكا (البرتغال)

جنك (بلجيكا) - شاختيور دانيتسك (أوكرانيا)

وسيجري سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل (2021-2022) يوم الخميس 26 أغسطس المقبل، وقرعة دور الـ16 من البطولة في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، يوم 18 مارس 2022.