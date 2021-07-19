ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا إلى 165

وطن: أودت الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا بحياة 165 شخصا، على ما أفادت الشرطة، اليوم الاثنين، في حصيلة جديدة، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

ودافع المسؤولون الألمان عن استعداداتهم للفيضانات المفاجئة التي خلفت أكثر من 180 قتيلًا في أوروبا الغربية، لكنهم أقروا بأنهم سيحتاجون إلى تعلم الدروس المستفادة من الكارثة.

وفي ولاية رينانيا بالاتينات، المنطقة الأكثر تضررًا، "ارتفع عدد القتلى الان إلى 117"، فيما سُجل سابقا 112 قتيلاً، كما يوجد "749 جريحا"، وفق ما أفادت المتحدثة باسم شرطة كوبلنز، فيرينا شوير.

ولا تزال ألمانيا تحت وقع الصدمة من جراء هذه الكارثة الطبيعية الأكبر في تاريخ البلاد الحديث.

وأمس، الأحد، زارت المستشارة أنجيلا ميركل، بلدة شولد القريبة من بون سيرًا على الأقدام، حيث فاض نهر آر وأدّى إلى دمار كبير في المنطقة.

واعتبارا من الأربعاء، ستقدم الحكومة مساعدات طارئة بقيمة لا تقل عن 300 مليون يورو، وذلك قبل برنامج ضخم لإعادة الإعمار بكلفة تبلغ عدة مليارات من اليورو.

وعزا الخبراء والسياسيون السبب إلى الاحترار المناخي. ودعت ميركل، الأحد، إلى بذل "جهد كبير جدا" لتسريع مكافحة تغير المناخ.