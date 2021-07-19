حالتا وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيلها حالتي وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في موجز تقريرها اليومي، الاثنين، "إن الحالات الجديدة سجلت بعد إجراء 483 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية ليصل الإجمالي التراكمي للمصابين 115686، وإجمالي الحالات النشطة 1423 حالة".

وأكدت وزارة الصحة تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المتعافين 113181 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 40 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة، عدا عن ارتفاع أعداد الوفيات إلى 1082 حالة.

وبخصوص التطعيمات المضادة للفيروس فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 226300 جرعة.

فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 97151 شخصا، وفق تقرير وزارة الصحة.