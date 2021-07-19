تعليقا على تصريحات دويكات .. الهيئة المستقلة لـ وطن: اطلعنا على ظروف احتجاز 14 موقوفا في قضية نزار بنات في سجن عسكري يتبع للاستخبارات في أريحا

وطن: تعقيبا على تصريحات المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء طلال دويكات، اليوم الإثنين، بان وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان زار للموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ردا على سؤال لوطن ان طاقم الهيئة قام بزيارة الموقوفين يوم امس بعد التنسيق مع النيابة العسكرية، وذلك في إطار متابعة الهيئة لقضية المرحوم نزار بنات، وفي سياق المتابعة الروتينية لعمل الهيئة لمراكز الاحتجاز في الضفة.

وقال دويك ان فريق الهيئة التقي الموقوفين جميعا وعددهم 14 شخصا، وقد جرى الاطلاع على كشف أسمائهم ورتبهم العسكرية والتهم الموجهة إليهم مبدئيا لأغراض التوقيف، كما جرى الاطلاع على تاريخ ادخالهم السجن.

ولفت دويك الى ان فريق الهيئة جلس مع الموقوفين جميعا واستمع الى ظروف احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما جرى التأكد من وجود محام لهم.

وحول التهم الموجهة اليهم، قال دويك " حتى الان لم تعد لهم لوائح اتهام، لان النيابة العسكرية لا تزال في مرحلة التحقيق ونحن على تواصل مع النيابة العسكرية وسيكون لنا لقاء مطول معهم بعد انتهاء إجازة العيد للاطلاع على إجراءات التحقيق التي قاموا بها " موضحا " لقد جرى توجيه تهم لأغراض التوقيف ولم تعد حتى الان لوائح اتهام نهائية".

اما عن ظروف احتجاز الموقوفين والإجراءات اللاحقة قال دويك " نحن كهيئة مستقلة سوف نتابع ونراقب عملية التحقيق وعملية المحاكمة ولوائح الاتهام وذلك ضمن اطار عملنا"، مضيفا " ان الموقوفين متواجدين في سجن عسكري يطبق عليه لوائح السجن العسكري، المخصص للموقوفين والمحتجزين والمحكومين من عناصر الاجهزة الأمنية في مدينة أريحا وهو سجن تابع للاستخبارات العسكرية "

وكان المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء طلال دويكات، قال اليوم الإثنين، إن زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان للموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات القضائية في القضية.

وقال دويكات ان "زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان للسجن العسكري في أريحا، أمس الأحد، تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات، ومعرفة أين وصلت الأمور والتحقيقات، حتى تصل الاجراءات في نهاية المطاف إلى إصدار لوائح اتهام بحق كل من تثبت إدانته، وإجراء محاكمة عادلة تحت مظلة القانون الفلسطيني".

وأضاف اللواء دويكات إن "هذه الزيارة تأتي أيضا، في إطار التزام القضاء العسكري بمواصلة الاجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف وعادل، وأنه لا يوجد تحفظ على كشف الحقائق وتطبيق المقتضى القانوني".