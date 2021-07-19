نحن المعاقون ،،،

وطن: بالأمس دخلت إلى معرضي سيدة محترمة من خارج البلد و واضح أن لهجتها مقدسية، وسألت بإستحياء: هل عندك حمام لقضاء الحاجة، أجبت طبعا تفضلي، قالت لا ليس لي بل لإبنتي المشلولة في السيارة، قلت أكيد لنحضرها، استغرق الأمر بعض الوقت لإخراج الكرسي المتحرك من خلفية السيارة، ولإنزال الصبية ووضعها عليه، وقمت بإزاحة بعض المعيقات في المعرض لتمرير الكرسي المتحرك، حتى وصلنا قرب الحمام، وجدنا صعوبة بالغة في الدخول بالكرسي لوجود غرفة نوم وضيق باب الحمام، توقفنا نفكر للحظات، ثم سارعت إلى جاري وحاولنا إزاحة المكتب عنده بدون جدوى، والصبية بانتظار، أخذنا بالتفكير سريعا، من يملك سهولة الوصول من الجيران لنذهب إليه، وعندها جاءت الفكرة لجاري حيث يوجد مكتب على الطابق الرابع حمامه كبير وغير مؤثث، ويوجد مصعد، وقمنا بذلك، وتم الموضوع وانتهت العملية، وغادرت العائلة، وهنا تصارعت الأفكار في رأسي، لماذا لا نملك الحمامات العامة، وبها تسهيلات للمعاقين؟ لماذا محلاتنا ليست مؤهلات لذلك؟ حتى لو ذهبت إلى مطعم، فهل ستجد حماماته مؤهلة؟ لماذا لم نفكر إلا في أنفسنا ونحن نهيء الحمامات و لم نفكر بغيرنا؟ مثل هذه الصبية ما الذي يجب عليها أن تفعله؟ هل تحرم من السفر و التنقل بسبب إعاقتها؟ لماذا لا نفكر في غيرنا؟ لماذا لا نشعر بحاجة المعاقين ونعمة الصحة إلا عندما نشاهد صعوبة الحياة لدى المعاق؟ لماذا، ولماذا؟؟؟ لماذا نحن هكذا ينقصنا الكثير ويتفوق علينا في العالم الكثيرين؟ المعاق إنسان بكل معنى الكلمة و له حقوق علينا، فلماذا لا نقدمها له؟ هم معاقون حركيا، ونحن معاقون ذهنيا،،،