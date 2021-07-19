حمدي فراج يكتب لـ"وطن": كل عام ونحن من العائدين الى رشدنا وصوابنا

وطن: يحل علينا عيد آخر، نوجه فيه التحية لبعضنا البعض وأجمل الامنيات بعيد قادم ونحن ننعم ونرفل ونفرح ونسعد، ولم أجد عبر السنوات السبعين التي عبرت من ثقب الاحتلال أفضل وأبلغ من التحية التي ابدعها بسطاء الناس "و أنت من العائدين" ترجمها الخليجون الى العربية الفصحى حيث أصبحت "عساكم من عوّاده"، الفلسطينيون قصدوا العودة الى ديارهم، والخليجيون قصدوا العودة الى العيد أو عودة العيد إليهم.

في العيد الماضي قبل سبعين يوما، خرج ملايين الفلسطينيين والعرب والاسلام والمسيحية بفرح طفولي لم يعايشوا مثله عبر عشرات السنين، بسبب "سيف القدس" والشيخ جراح واللد ونابلس والرملة وأم الفحم والخليل ولندن والاردن وأمريكا ولبنان وباريس والعراق ومدريد واليمن، انذاك لم يتمكن سكان غزة من الاحتفال بسبب القصف والقصف المضاد، لكن ما إن سكت القصف حتى خرجوا الثانية فجرا يكبرون تكبيرات العيد.

في هذا العيد، انتكست الامور، وكأن هناك من يحزنه فرح الشعب الفلسطيني، ولسان حاله: أنا هنا مكرس لمنع الفرح من الوصول اليكم، لم تبدأ المسألة من عند مقتل الناشط السياسي نزار بنات، لكنها بدأت منذ أن عادتا فتح وحماس الى مربعهما الاول، مربع يتجاوز الانقسام والتشرذم، محرج ومخجل له علاقة بالمال والاعمار، وكأن المال اهم من الشهداء الذين قدموا حياتهم رخيصة فداء للوطن وفداء للفصائل، وكأن الاعمار ليس مرتبطا باليد المجرمة التي احدثته على منازل متداعية وابراج عاتية.

رغم معرفة الفلسطيني ان كل مال الدنيا لا يستطيع ارجاع حبيبه اليه، وهناك من فقد كل أحبائه، فتأتي القيادتان لتختلفا حول من هو الذي يجب ان يوزع الاموال، وكأنها أمواله او أموال أبيه. وهناك عائلات بالتأكيد فقدت معيلها الوحيد، تريد الاموال كي تأكل، أو لربما كي توفر ملابس عيد لأطفالها.

كيف بالتالي يمكن لنا أن نفرح امام مشهد كهذا، وهناك قيادي يقول لهم: أبوكم شهيد يجتمع الآن مع الرسول الاعظم، فماذا يمكن ان يقال لابناء نزار الذي قتل على يد أخوة له، آخر ما حرر بشأنهم تسوية ترحيلهم الى بعثات دبلوماسية كملاحق عسكريين، كيف يتم اعتماده شهيدا دون إدانة قاتليه بجريمتهم، حتى اصبح اسمه بمثابة التهمة لا يريد الجاني سماعه او سماعها. ولكن كيف، وقد أعلن مؤخرا عن تسمية قائمته الانتخابية باسم قائمة نزار بنات، ولسوف نسمع بالتأكيد عن تسميات كثيرة اخرى تحمل اسمه، شوارع، منتزهات، مدارس ... الخ.

أنا هنا مكرس لمنع الفرح من الوصول اليكم، أنا أرسل لكم صفقة اللقاح الفاسد، يشن نزار حملته ضدها، فتقوم انت بقتله. حتى حين يتعلق الامر بحدث عادي لامرأة مكبلة، مناضلة من أجل تحرر شعبها، تثكل ابنتها فنمنعها من إلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليها. كل سنة ونحن من العائدين. العائدين الى رشدنا وصوابنا.