خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": نصفان... هلوسة

وطن: في بيت عزاء رفيقنا وأخينا الدكتور حنا عيسى في قرية عين عريك / قضاء رام الله أصافح الكل الفلسطيني من مختلف الفصائل الفلسطينية ومن القاعدة والقيادة، نجلس معا ونتحدث معا ونستذكر الراحل معا ونصافح بحرارة مناضلي القرية ونعود بذكرياتنا الى الوراء.

ثم ننتقل الى مدينة رام الله، الى بيت عزاء الراحلة سهى إبنه رفاقنا غسان جرار وإخلاص الرطروط/ جرار ، لنصافح الكل الفلسطيني أيضا من مختلف الفصائل. وقبل أن ندخل يبلغني مصدوما رفيقي سامي خضر شاكيا تنكر الإتحاد العام لنقابات العمال لحقوق الرفيق "أبو صليبا" وكذلك الحزب، فأعده بمتابعة الأمر مع أمين عام الحزب. ويقول لي رفيقي الدكتور تامر العيساوي أنه يتابع مقالاتي لكنه شعر أن إحداها وجود "مهادنة" ونتفق على أن نلتقي في الأيام القريبة القادمة لنتحدث.

وفي بيت العزاء أصافح رفيقتي وزميلتي المهندسة ناديا فائق حبش وأخفض عيني خجلا منها إذ لم تستطع منظومتنا ونسيجنا الوطني أن يحميها ويحمي غيرها من الضرب والتنكيل والإحتجاز، وألتقي من بعيد رفيقي عضو المجلس البلدي لبلدية رام الله عمر عساف الذي ناله هو الأخر ما ناله والى حد ما إلتزمت بلدية رام الله الصمت.

ليلا أرسل مباركا لأخي "أبو علي الصرفندي" لتعينه مديرا لدائرة السير في محافظة رام الله والبيرة واللواء ذلك الذي " إنبح صوته" داعيا الى "لم الشمل" منتقدا وبوضوح " السحل والتنكيل" طالبا تحكيم العقل لأجل الوحدة وتكريس كل الطاقات لمواجهة والتصادم فقط وفقط مع الإحتلال.

وتصفعني زميلتي المهندسة ناديا فائق حبش مجددا عندما تكتب على صفحتها الفيس بوكية صباح يوم الجمعة ( جمعة مباركة بالمناسبة) فتكتب تحت عنوان " عندما تجبُن النقابات والمؤسسات ... تتغول السلطات" وتقول:-

" كيف لنقابة تجبُن عن استنكار وشجب الممارسات القمعية تجاه منتسبيها أن تدافع وتُحصّل حقوقهم من نفس الجهة التي جبُنت أمامها؟ عن نقابتيّْ المهندسين والأطباء أتحدث. فخلال وقفة تضامنية أمام مركز الشرطة الفلسطينية في البالوع مع أهالي مناضلين وناشطين تمّ اعتقالهم من ميدان المنارة لافشال مسيرة كانت ستنطلق مطالبة بالحريات العامّة والعدالة لنزار بنات، قامت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين الموافق 5-7-2021 بقمع التجمع والاعتداء على المحتجين والمطالبين بالإفراج عن المعتقلين حيث كنت من بينهم وأنا عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة فرع رام الله والبيرة سابقا، وم. شذى صافي – مدير مركز رواق للمعمار الشعبي ود. ديما أمين، عضو اللجنة الفرعية لرام الله والبيرة في نقابة الأطباء سابقاً وقد تعرضنا للضربٍ والركلٍ وشد الشعرٍ والسحلٍ ومن ثمّ الاعتقال ولم تنبس النقابتين ببنت شفة.

كيف لنقابات تماهت مع السلطة والحكومة في هذا الموقف أن تدافع عن حريّة التعبير عن الرأيّ وتمارسه في مواقف أخرى؟ وكيف لها أن تطالب وتحصّل حقوق منتسبيها وقد قدمت ثلاثة منهم قرباناً على مذبح لجم الحرّيات؟ ألهذا القاع وصلنا؟ أهكذا تقاد النقابات وتُنتزع الحقوق؟ أمّا الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين وهو أحد المؤسسات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي أشغلُ حاليّاً عضوية أمانته العامّة، فقد التزم الصمت هو أيضاً.

وهذا متوقع حيث يشغل وزير في السلطة الفلسطينية موقع الأمين العام، فكيف له أن ينتقد ممارسات حكومة هو جزء منها؟ وهذا يُنبًه إلى عدم جواز الجمع بين هذين الموقعين لتعارض المصالح. أما الصدمة الكبرى بالنسبة لي فكانت جامعة بيرزيت، هذا الصرح الوطني الذي ما فتئ يتصدّى لآلة الاستعمار على كل المستويات حيث قدّم الشهداء والمعتقلين/ المعتقلات من بين الأساتذة والطلبة والموظفين/ات.

جامعة بيرزيت أيضاً خشيت التضامن مع من يفخرون بالانتساب لها سواء مدرسين/ات أو موظفين/ات أو طلبة، فكان من بين من تعرضوا للقمع والتنكيل الدكتور فهمي العابودي معلم الأجيال حيث خدم في الجامعة مدّة تزيد عن أربعين عاماً، وأنا المحاضرة في الجامعة منذ ثمانينات القرن الماضي، ومعظم المتضامنين/ات وهم/نّ من خريجي/ات جامعة بيرزيت أو طلبتها وكذلك الأمر بالنسبة للمعتقلين الذين خرجنا للمطالبة بالإفراج عنهم. فكيف ولماذا صمتت جامعة بيرزيت؟ هل يؤشر هذا لتحولات بنيوية وفكريّة؟ آمل أن يكون ذلك مجرد تقصير وليس جُبن أو محاباة. صحيح أنّ رئيس مجلس أمناء الجامعة د. حنّا ناصر ونقيب المهندسين د. جلال الدبّيك ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين الحاليين والسابقين قد اتصلوا مشكورين لاحقاً للاطمئنان عنّي وعن أولادي و/أو التضامن و/أو معرفة تفاصيل ما حدث، وصحيح أنّ نقيب الأطباء قد تابع الأمر مشكوراً مع د. ديما أمين خلال الاحتجاز وضغط باتجاه الإفراج عنها وعن المعتقلين، إلا أنّ هذا لا يغني عن ضرورة صدور بيان أو تصريح رسمي عن النقابتين المعنيتين والجامعة يرفض ويدين الممارسات القمعية ويطالب بحرّية التعبير عن الرأي ومحاسبة المتسببين/ات بهذا القمع الوحشي حيث شاهدت بأم عيني التنكيل الذي مورس تجاه الشباب ومن بينهم إبني مما تطلب نقلهم للمشفى بحالة حرجة.

وهنا لا يسعني إلا أن أشكر كلّ من تضامن معنا سواءً بالزيارة أو المهاتفة أو التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشكر خاص لسيادة المطران عطاالله حنّا على زيارته التضامنية لمركز بيسان للبحوث والإنماء للتضامن مع مديره التنفيذي وكافة من تعرضوا للقمع والتنكيل من هيئته العامّة أو مجلس إدارته. ختاماً، إنً ما حصل من اعتداء على المحتجين والمطالبين بالإفراج عن المعتقلين يوم الاثنين الموافق 5-7-2021 وما سبقه من تعدٍ على المسيرات السلمية المطالبة بحرية التعبير عن الرأي وضرورة محاسبة المتسببين باستشهاد الناشط نزار بنات لهو مؤشر خطير لما آلت الأوضاع ولا بدّ من استدراك الأمر قبل فوات الأوان".

أما بعد،

نحن هنا أيها الأحبة نتحدث عن الحريات العامة التي هي الأساس والعماد للكينونة الفلسطينية وللبناء المؤسساتي، نحن هنا نتحدث أيضا عن رصد تراكمي لأداء رسمي فلسطيني ينتهك حقوق الإنسان ما يشكل تهديدا لمنظومة النضال الوطني التحرري الفلسطيني، أغلبنا من إجتمع في بيتي العزاء يهدف الى التحرر الوطني ولا يريد لدولتنا الفلسطينية العتيدة إلا أن تكون نموذجا في المنطقة والعالم لدولة القانون وللمؤسساتية، و "فلتونا" من مقولة " الأجندات الخارجية" فقد أصبحت "فزاعة".

خيرا فعل حزب الشعب بالخروج من "الحكومة الفلسطينية" ليس بغية تقويضها، وإنما لايصال رسالة مفادها " ليس هذا الكيان الوطني الذي نريد"، وكنت أنا شخصيا أتوقع أن تخرج كوادر نقابية من كافة التشكيلات النقابية ( وبضمنها نقابة المهندسين) وحتى من تشكيلات الهيئات المحلية أيضا إمعانا في إيصال الرسالة، إذ أن " الطوشة ليست في الحارة الأخرى" كما يقول دوما زميلي المهندس حسين ربايعة. "الطوشة" في داخلنا الفلسطيني، في عمقنا، في تاريخنا وفي منظومة نضالنا الوطني التحرري.

ذات يوم قالت الشاعرة الراحلة إبنة قرية العوجا منال النجوم ( التي كانت فعلا منالا للنجوم)

ضياع

أكتشف الآن بأني نصفان

النصف الأول قدمان

قدم فوقَ رصيف الوهم

وقدم فوق الخط الفاصل

بين نسيم البر

وماء البحر

والنصف الآخر ولولة من هذا الأمر!!

ومع ذلك انظر الى السماء

ارى بعض الغيوم

والكثير من ضباب الأسئلة

أظنـها ستمطر

وأظنـك ستأتي..!

هناك، أيها الأحبة في حديقة متحف محمود درويش، يوجد "المنبر الحر" الذي لم تكن فلسفته المعمارية إلا رغبة حقيقية في تكريس المعاني العظيمة لمفهوم "المنبر الحر" حيث يتكون من بضع درجات لتصل الى منصة تشكل منبرا محاطا ببركة ماء ، تقف عليه لتقول ما تريد، يحمل كل جزيء ماء في البركة كلماتك، وكل نسمة هواء فوق المنبر تردد صدى صوتك.

جفّ ماء البركة حول المنبر، ولا يعتليه اليوم أحد، وقد كتب أخي ورفيقي الأستاذ فواز أبو زر قائلا " غلق الكتاب أحيانا أجدى من قلب الصفحة .... صباحكم صفاء ونقاء ومحبة " فعقبت عليه بالقول " تقول المغنية ... خلصوا كل أوراق اللعبة ... بس ما خلص .... الحب".