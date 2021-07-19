قوات الاحتلال تقتحم احياء عدة في رام الله وسط مواجهات مع الشبان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الإثنين، عدة مناطق بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واعتقالات، واعتقال أسرى محررين.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط رام الله حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات.

كما اندلعت مواجهات في حي الإرسال.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة خلال المواجهات.

وأيضا اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رام الله التحتا وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وصادرت قوات الاحتلال معدات لمطبعة، بعد أن استدعت شاحنة عسكرية.