وسائل إعلام عبرية: لابيد سيزور المغرب الشهر القادم

وطن: يتوجه وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، الشهر القادم إلى المغرب، حسبما أفاد به موقع "واينت" الإخباري من أجل تدشين "الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية" الجديدة في الرباط.

وسيناقش لابيد أثناء زيارته تطوير العلاقات بين دولة الاحتلال والمغرب إلى مستوى سفارات.

وستصبح هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية الاحتلال منذ عام 2003، حيث زار المغرب في حينه وزير الخارجية، سيلفان شالوم.

وكان لابيد تحدث الجمعة الماضي مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، حول الزيارة المخطط لها، وقال في بيان :"العلاقة المباشرة بين الدول والشعوب هي مصلحة إسرائيلية عليا" وأضاف: "نستمر بالعمل على تقوية العلاقات بين الدول وعلى بناء التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والسياحي".

وكانت المغرب أعلنت في ديسمبر الماضي عن تطبيع العلاقات مع الاحتلال واستئناف فتح مكتب الاتصالات بين البلدين والذي أغلق عام 2000، ويؤكد "واينت" أن يائير لابيد يريد تحويل هذه المكاتب لاحقا إلى سفارات حقيقية.