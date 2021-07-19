الأمن بين حماية المشروع الوطني وحماية المواطن

كتب عمر عساف

قبل أسابيع وأمام عدسات عشرات التلفزيونات، أقدم مواطن فرنسي وعلى الهواء مباشرة على صفع الرئيس الفرنسي ماكرون كفاً على وجهه، وشاهدنا أيضاً، كيف تم اعتقال المواطن الفرنسي دون أن يُضرب كفاً واحداً، من قبل عشرات أو مئات رجال الأمن المرافقين لماكرون، بل اقتيد بهدوء ووجهت له تهمة الاعتداء على موظف عام، وحكمت المحكمة بسجنه أربعة أشهر.

تخيلتُ هذا المشهد، وأنا أسمع وألمس ما حدث يوم الاثنين الدامي ٥/ ٧/ ٢٠٢١ ليلاً، من أمام مركز شرطة البالوع في رام الله.

فأولاً يتم منع التصوير حتى لا يوثق أحد ما يجري من اعتداءات خارج القانون، وهذا وحده كافٍ لإدانة كل من منع توثيق ما جرى من جرائم بحق المواطنين؛ الضرب المبرح خلال وبعد الاعتقال، وخلال التوقيف على الأجزاء العلوية من الجسم ، وسحل، نعم سحل النساء من شعورهن والبطش بالأطفال دون سن العاشرة ، لماذا ؟ لانهم جاؤوا يتضامنون مع ذويهم المعتقلين دون وجه حق.

الإشكالية أن هذا المشهد لم يكن شاذاً أو استثنائياً خلال الأسابيع الاخيرة، بل كان النهج المتبع في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين المحتجين على جريمة بشعة قلما وقع مثلها.

صدقوني خجلت وأنا اسمع أن اكثر من حالة تم الاعتداء خلالها على الجد والابن /ة والحفيد، وكان مخجلاً اكثر عندما علمت أن أحد المسؤولين اتصل معتذراً لأحد الآباء والأجداد عما حصل، فأجابه، "تعرضت وإياك معاً لقمع قوات الاحتلال مرات عدة في المؤسسة التي كنّا نعمل فيها معاً، وتعرضنا معاً لإجراءات جيش الاحتلال، ولكن ما حصل أمس ( الاثنين ) لم يحصل في أيٍ من المرات تلك.

اية رسالة ابلغ وأوجع من هذه الرسالة، بئست المقارنة، ولكن من ربى كثيراً من رجال الأمن هذه التربية، ومن زرع هذه العقيدة هو المسؤول عن هذه المأساة، وليس من تألم من الوجع واضطر للمقارنة، وبالتأكيد لا يمكن تعميم هكذا أحكام، فالغالبية من أبناء الأجهزة الأمنية هم ضحايا، وكثيرون يدينون هكذا ممارسات.

وقبل الاستطراد، لا بد من التأكيد على أن الكتابة تكون أحياناً متعبة كثيراً، لكنها في حالات نادرة وهذه واحدة تكون الماً وعذاباً لا بد منه.

تساءلت وانا اتابع المشهد المأساوي، ولنبقى في فرنسا أن مظاهرات ومحاكم طويلة جرت هناك ضد قانون يحاول أن يحد من حرية التصوير خصوصاً تصوير رجال الأمن، ليس خلال اعتدائه على مواطن، ولكن خلال آدائه لمهمةٍ في وضعٍ غير مناسب، هل يقول أحد لماذا لم تروا ما حصل مع جورج فلويد في الولايات المتحدة ؟

ولكن شاهدنا أيضا الاحتجاجات، وردت الفعل، والحكم الذي أصدره الشعب قبل القضاء على قاتل جورج فلويد بالسجن ٢٢ عاما.

ولمتابعة مسلسل الانتهاكات منذ سنوات ومنها ما حصل قبل سنوات دون محاسبة مرتكبيها، وفقط للتذكير خلال حراك ارفعوا العقوبات قبل ثلاث سنوات هجرية وخلال وقفة أحد الأعياد، تم سحل الرجال والشباب والنساء في الشوارع وقبلها أمام مجمع المحاكم خلال محاكمة الشهيد باسل الاعرج؛ وهذه مجرد عينات ليس أكثر، وما وقع خلال الأسابيع الماضية من سرقة للهواتف النقالة خصوصاً الخاصة بالشابات، بحجة الخشية من توثيق الاعتداءات، او بحجة استخدامها بطريقة رخيصة، إما لابتزاز الشابات المتظاهرات، أو للدخول على خصوصياتهن والتشهير بهن.

أية أساليب يمكن أن تكون أرخص من هكذا تصرف، خصوصاً أن هؤلاء الشابات والشباب كانوا رأس الحربة في مواجهة الاحتلال، عند حاجز بيت ايل العسكري، قبل شهر أو أكثر.

أية رسالة تريد الأجهزة الأمنية التي تمارس هكذا ممارسات إيصالها ؟

هل هذا يقع في مهماتها بحماية أمن المواطن، وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال؟ والإشكالية الأبرز، أنه لم يُعلن عن أي إجراء بحق معتدٍ على مواطن، أو استنكار هذا السلوك وإدانته، والاكتفاء أحياناً بلجنة تحقيق تنتهي بإجراء إداري كنقل او ماشابه ذلك.

وحتى لا نذهب للعموميات، حصل خلال الأسابيع التي تلت قتل نزار بنات، عناوين الانتهاكات التالية:

1- زج أعضاء من الأجهزة الأمنية بلباس مدني للإعتداء على المتظاهرين في ساعة الصفر أو هتاف شعارات شتائم للسلطة والرئيس لتبرير قمع الأجهزة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك من المتظاهرين من مارس ذلك.

2- محاولة زج الأخوة في حركة فتح إلى جانب الأمن لقمع المتظاهرين السلميين، ونقدر عالياً أن هذه المحاولة لم تنجح، و سرعان ما تم التراجع عنها.

3- رغم حرص الفعاليات الشعبية على تجنب أي احتكاك، فقد أصر الأمن بالزي المدني على مهاجمتهم أمام أعين الشرطة التي وقفت متفرجة.

هذا كله حصل أمام مرأى ومسمع المواطنين، وهو يفرض نقاشاً جاداً، ومسؤولاً وصريحاً تجاه دور الأمن في حماية المواطن والمشروع الوطني، وما الوظيفة الفعلية للأمن الفلسطيني بأجهزته المختلفة؟ وما حاجة الوطن والقضية والشعب والمشروع الوطني لهذه الأجهزة المتعددة وبهذه الحجوم المتضخمة؟

لنجب بشكل واضح، هل هي نوع من البطالة المقنعة أم هي أسوأ من ذلك بكثير ؟

صحيح أن النقاش قد يكون حاداً وقد يكون مستفزاً للبعض احياناً، خصوصاً المتنفذين والمنتفعين من هذه الحالة لأن فيها قطع أرزاق أو قطع لمكتسبات يستولون عليها بغير وجه حق، والعكس من ذلك فإن المستفيد الأول من معالجة هذا الخلل هو الشعب وصموده ونضاله دفاعاً عن حقوقه.

وحتى ندخل بعمق أكبر إلى الموضوع، ما هو الوصف الوظيفي لأجهزة الأمن الفلسطينية؟

الجواب هو: حماية المشروع الوطني، وليس إنجاز المشروع الوطني باعتباره أصبح منجزاً.

وهل من يعرف ما هو المشروع الوطني المطلوب حمايته وممن ؟ من العدو الصهيوني، أم من "أصحاب الأجندات والمتربصين"؟

يجب أن نتفق أولاً على تعريف المشروع الوطني، وهل تم انجازه أو نتقدم نحو إنجازه؟ أم أن المسار تنازلي وفي تراجع منذ تم توقيع الاتفاق المشؤوم أوسلو بالاعتراف المجاني، وتأجيل القضايا المركزية كالسيادة والقدس واللاجئين وغيرها ؟ ونحن على أبواب الذكرى الثامنة والعشرين لتوقيعه ينبغي تقديم اجابة واضحة، هل الحكم الذاتي المؤبد هو مشروع وطني؟

وهل مهمة الأجهزة الامنية حماية هذا المشروع في سياق الدور الوظيفي الذي يريده الاحتلال للسلطة؟

ومن القضية الوطنية إلى المواطنين، فمهمة الأمن هي حماية المواطن من العدو، فهل هذه المهمة تقع في صلب مهمات الأجهزة الأمنية؟ وهل الوصف الوظيفي ينص على ذلك؟

حبَّذا لو أجاب أحد بوضوح؛ أظنها لا تحمي المواطن من العدو.

إن مجمل ما أوردته أعلاه، يشير إلى اعتداء أجهزة الأمن على حرية المواطن وتقوم بقمعه، كل هذا وهي تحصل على بين ٣٥-٤٠٪؜ من ميزانية السلطة، آلا يطرح هذا سؤالاً كبيراً، أن ما حاجة الشعب لهذه الأجهزة المتعددة والتي يصل تعدادها الى عشرات الآلاف؟

لنأخذ مثلاً أو أكثر، هل حراسة الرئيس تتطلب جهازاً يقارب عدد منتسبيه سبعة آلاف مستخدم ؟ وممن يحمون الرئيس ؟ وهو القائل أن السلطة دون سلطة وأنها تحت بسطار الاسرائيلي، وبين جهازين أمنيين مخابراتيين (المخابرات والأمن الوقائي ).

هل تتمايز مهمة أحدهما عن الآخر؟ أم يمكن الجمع بينهما؟

والأمن الوطني هل مهمته أن يحمي الحدود ؟ أية حدود؟

أليس من الأجدر أن يُعاد النظر في كل هذه التشكيلات، للإقتصار على جهاز شرطة قوي وجهاز أمن داخلي مخابرات، ولكن أجل ذلك لتوضع خطة وطنية لتشغيل عشرات الآلاف، هؤلاء في مشاريع إنتاجية دون أن يلقوا على قارعة الطريق، و حتى لا يظلوا عبئاً على الموازنة، وبما يتوفر من الميزانية، يتم تطوير خدمات التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية، وكلها تعاني أزمات كبيرة ومتواصلة.

هل نستطيع وطنياً، وبالإجماع الوطني خوض مثل هذا النقاش؟

أم أن دوراً وظيفياً قد رسم وأصبح معطى ثابتاً لا يمكن تجاوزه، باعتباره جزءاً من مشروع إقليمي ودولي، ليس فقط لا يتيح النظر في بنية الأجهزة الامنية، بل أيضا يمنع تطبيق القانون المتعلق بفترة عمل قادة الأجهزة الأمنية على رأس أجهزتهم، وبذلك اصبحوا يشكلون كيانات داخل السلطة، وربما لا تأتمر بأمر وزير الداخلية، أو القائد الأعلى للقوات المسلحة ؟

أظنها أسئلة مشروعة ينبغي وضعها على الطاولة ليس بهدف النقاش أو الثرثرة، بل بهدف البحث عن حلول والإجابة عنها.