قوات الاحتلال تعتدي على الشبان في باب العمود

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، على الشبان بالهراوات، في باب العمود بالقدس المحتلة.

ومنعت القوات الشبان من التواجد على المدرجات، ولاحقتهم في محيط باب العمود وأطلقت صوبهم القنابل الصوتية.

وتواجد العشرات من الشبان مساء اليوم على مدرجات باب العمود، ورددوا هتافات نصرة للقدس والمسجد الأقصى والشهيد مصباح أبو صبيح.

وشهد محيط باب العمود وشارع السلطان سليمان مساء اليوم حالة استنفار بين قوات الاحتلال، عقب اصابة مستوطن بجروح طفيفة بينما كان يستقل باص "ايغد" خلال مروره بالمكان.