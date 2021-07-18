هذه "أغلى" المنتخبات في أولمبياد طوكيو

وطن: أيام قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وسط حالة من الترقب والقلق يعيشها جمهور كرة القدم قبل الحدث الرياضي العالمي.

ويرصد موقع سكاي نيوز عربية "أغلى" عشر منتخبات مشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة، وفقا للقيمة التسويقية للاعبي تلك الفرق، التي يتيحها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم.

1) إسبانيا

بقيمة تسويقية تبلغ 546 مليون جنيه إسترليني، يتصدر المنتخب الإسباني تلك القائمة بفارق كبير عن المنتخبات الأخرى، إذ يمتلك ضمن صفوفه اللاعب الأغلى في البطولة، بيدري غونزاليس، الذي تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون جنيه إسترليني.

ويعد منتخب "لاروخا" المرشح الأقوى لحصد الميدالية الذهبية، حيث يملك 6 لاعبين ضمن قائمته، شاركوا مع إسبانيا في بطولة اليورو الأخيرة بشكل أساسي مثل: داني أولمو وأوناي سيمون وباو توريس.

2) البرازيل

في المركز الثاني، يأتي منتخب "راقصي السامبا" بقيمة تسويقية تبلغ 345 مليون جنيه إسترليني، الذي يطمح للحفاظ على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي.

ومن أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي المشاركين في أولمبياد طوكيو: مارتينيللي لاعب أرسنال الإنجليزي، ورتشارلسون مهاجم إيفرتون، ودوغلاس لويز متوسط ميدان أستون فيلا، واللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ، داني ألفيش.

3) ألمانيا

بعد الخسارة في المباراة النهائية في "أولمبياد ريو دي جانيرو 2016"، يأمل المنتخب الألماني تحقيق الذهب خلال "أولمبياد طوكيو"، حيث يملك فريقا قويا تبلغ قيمته التسويقية 128 مليون جنيه إسترليني.

يُشار إلى أن منتخب "الماكينات" نجح في تحقيق لقب كأس أوروبا للشباب مؤخرا، ما يزيد من آماله في تحقيق ميدالية أولمبية.

4) الأرجنتين

بقيمة تسويقية تبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، يأتي المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الرابعة بتلك القائمة، ويأمل "راقصو التانجو" استمرار تألقهم القاري والعالمي، بعد الفوز بـ"كوبا أميركا" خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن أبرز لاعبي الأرجنتين المشاركين في أولمبياد طوكيو: تياغو ألمادا، إيزيكيل باركو، وفاكوندو ميدانا.

5) فرنسا

منتخب "الديوك" يأتي بالمركز الخامس، بقيمة تسويقية تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني، الذي يملك ضمن صفوفه عدد من اللاعبين الشباب الواعدين، بالإضافة إلى عدد من عناصر الخبرة مثل فلوريان تاوفين، وبيير غينياك لاعبي نادي تيغرس أونال الميكسيكي.

6) ساحل العاج

بقيمة تسويقية تبلغ 115 مليون جنيه إسترليني، يحتل منتخب كوت ديفوار المركز السادس بتلك القائمة، الذي أسفرت القرعة عن تواجده مع منتخبات: السعودية، البرازيل، وألمانيا بنفس المجموعة.

ويضم المنتخب الإفريقي عددا من النجوم، وعلى رأسهم: إريك بايلي، فرانك كيسي، عماد ديالو، وكريستيان كوامي.

7) المكسيك

المنتخب المكسيكي يأتي سابعا بتلك القائمة، بـ 94 مليون جنيه إسترليني، ويعد اللاعب دييغو لاينز، اللاعب الأبرز في قائمة المكسيك، وربما تكون الأولمبياد فرصة لانتقاله إلى أحد أندية القمة في القارة العجوز.

يلعب لاينز بصفوف نادي ريال بيتيس الإسباني، وتم إدراجه في قائمة "الغارديان" لعام 2017 لأفضل 60 مواهب شابة في كرة القدم العالمية.

8) اليابان

في المركز الثامن، يأتي صاحب الأرض اليابان بقيمة تسويقية تبلغ 77 مليون جنيه إسترليني، وسيعاني المنتخب الياباني من غياب الجماهير، بعد تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الأولمبياد المقبلة بدون جمهور.

يقود المنتخب الياباني، لاعب ريال مدريد الحالي، تاكيفوسا كوبو، الذي يعقد جمهور الملكي آمالًا كبيرة عليه بأن يكون واحدا من نجوم الفريق خلال المواسم المقبلة، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع خيتافي وفياريال الذي لعب لهما على سبيل الإعارة، خلال الفترة الأخيرة.

9) كوريا الجنوبية

بقيمة تسويقية تبلغ 31 مليون جنيه إسترليني، يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز التاسع، الذي نجح خلال الدورة الأولمبية الأخيرة في الوصول إلى المركز الخامس.

ويأمل لاعبي المنتخب الأسيوي بأن تكون "أولمبياد طوكيو" بمثابة بوابة انتقالهم إلى الأندية الأوروبية.

كما يعد اللاعب لي كانج إن، لاعب فالنسيا، العنصر الأبرز في قائمة المنتخب الكوري الجنوبي، إذ يراه البعض خليفة متوسط الميدان الإسباني ديفيد سيلفا في الملاعب.

10) مصر

في المركز العاشر، يأتي ممثل العرب الوحيد بتلك القائمة، المنتخب المصري، بقيمة تسويقية تبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل المصريون في تحقيق الميدالية الأولمبية الأولى على مستوى منافسات كرة القدم، إذ يعد الوصول للمركز الرابع هو الإنجاز الأبرز للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالأولمبياد.

ويقع منتخب "الفراعنة" بالمجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات: إسبانيا، الأرجنتين، وأستراليا، وتم وصفها بـ"مجموعة الموت".