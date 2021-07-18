وزير خارجية الاحتلال يطالب بتأجيل إخلاء خان الأحمر

وطن: طالب وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، ليتم فحص التداعيات السياسية والأمنية لهذه الخطوة.

جاء ذلك بحسب رسالة رسمية بعث بها لبيد، الأحد، إلى رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، والمستشار القضائي للاحتلال، أفيحاي مندلبليت، وسكرتير الحكومة، شالوم شلومو.

وقال لبيد إن "قضية إخلاء الخان الأحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات... في عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها".

وأضاف لبيد: "إلا أنه وبسبب حسابات سياسية مختلفة، التي اتّخذت من قِبل الحكومات السابقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا".

وذكر أن "إخلاء المنطقة يتضمنّ عواقبَ، ويضع عدة تحديات ثقيلة على المستوى السياسة الداخلية (في دولة الاحتلال)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يكون له عواقب سياسية كثيرة".

وأضاف: "ولأن الحديث يدور عن جزئية حساسة بشكل خاصّ... أطلب أن يتمّ بحث الشروط المطلوبة لإخلاء المنطقة (الخان الأحمر)، والقيام بفحص معمّق وجديّ يشمل كلّ التبعات والإسقاطات القانونية والدولية لعملية الاخلاء".

المصدر: (عرب48)