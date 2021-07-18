الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي

وطن: عبرت الرئاسة الفلسطينية عن ادانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، والتي قال فيها "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".

واعتبرت الرئاسة، ان هذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، باعتبارها تضع العراقيل امام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ودعت الرئاسة، للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل تحدياً للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي الذي أبلغنا به الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.