اعتقال فنان شعبي على خلفية احياء حفل غنائي للمستوطنين

وطن: قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، إن الشرطة الفلسطينة اعتقلت اليوم الاحد، فناناً شعبياً أحيا حفلاً غنائياً في مستوطنة "أرئيل" الصناعية، المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت.

وأضاف خلال حديثٍ خاصٍ مع وطن، أنه ورد إلينا معلومة تفيد بأن أحد الفنانين الشعبيين، يحيي حفلاً غنائياً في المستوطنة المذكورة، وعلى الفور تم تحريك دوريات الأمن الفلسطيني، وقامت باعتقال شخصين من منطقة سلفيت، شاركوا في إحياء الحفل في المستوطنة.

وأوضح كميل، أن هناك شخصاً ثالثاً، ما زال مطلوباً، بالإضافة إلى كل من كان وسيطاً في التنسيق لهذا الحفل.

وبين أن الشخصان المعتقلان، تم تحويلهما إلى النيابة العامة، التي قامت بتمديد توقيفهم، مشيراً إلى أن ما حدث يعتبر جريمة وطنية، وبالتالي يتم التعامل معهم ضمن قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010، والذي يحرم التعامل مع المستوطنين تماماً.

وأضاف "موضوع الاستيطان والمستوطنين، موضوع محارب فلسطينياً، وبالتالي عندما ندعو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين، ومقاطعة المستوطنات الموجودة في المستوطنات، لا يعقل أن يذهب فلسطيني ويتاجر مع المستوطنين".