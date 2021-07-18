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مصطفى البرغوثي: الرد على انتهاك الاحتلال لحرمة الاقصى بتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة ووقف التنسيق الامني

18.07.2021 08:16 PM
مصطفى البرغوثي: الرد على انتهاك الاحتلال لحرمة الاقصى بتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة ووقف التنسيق الامني

وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، الرد على انتهاكات "حكام اسرائيل" لحرمة المسجد الأقصى هو تصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة اولا ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال و التخلي عن اوهام التفاوض معه ثانيا.

وتأتي تصريحات البرغوثي، عقب الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، بمناسبة ما يطلقون عليه "إحياء ذكرى خراب الهيكل".

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