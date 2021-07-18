515 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أُصيب 515 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما كشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، الصادرة اليوم الأحد.

وجاءت حصيلة الإصابات الجديدة، عقب إجراء نحو 30 ألف فحص للكشف عن الفيروس، بنسبة حالات موجبة بلغت 1.7%.

ويخضع 121 مصابا بالفيروس، للعلاج، 61 من بينهم بحالات خطيرة، و14 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية أن 15 مريضا جديدا نقلوا اليوم الأحد، إلى المشافي بحالات خطيرة.

ووصل عدد الوفيات، إلى 6448 شخصًا، بينهم 16 شخصا، منذ بداية الشهر الجاري.

في السياق، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش في إحاطة لوسائل الإعلام، عقدها، اليوم الأحد، على خلفية تزايد تفشي الفيروس في البلاد، إنه "من المتوقع أن تزداد موجة المرض أكثر، وهدفنا هو الاستمرار في العيش على الرغم من ذلك".

المصدر: (عرب48)