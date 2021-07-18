البطريرك ثيوفيلوس: الاعتداء على الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

وطن: أكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن، على أن الحرم القدسي الشريف، هو حق وملك حصري للمسلمين، وأن الاعتداء عليه أو على حق المسلمين بالصلاة فيه بحرية، يعتبر اعتداء على حرية العبادة التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية، والأخلاق الانسانية.

ودان البطريرك ثيوفيلوس، في بيانٍ له وصل وطن نسخةً منه، محاولات المجموعات المتطرفة استفزاز المسلمين والمسيحيين، من خلال الاعتداءات المستمرة والتحريض على الحرم القدسي الشريف، معتبراً أن أي زيارة للحرم القدسي الشريف لا تحظى بموافقة دائرة الاوقاف الاسلامية تُعتبر اقتحاماً يجب أن يتوقف.

وأشاد بدور الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في الاراضي المقدسة، القيادي في الدفاع عن المقدسات وسعيه الدائم للحفاظ عليها من اعتداءات واطماع الجماعات المتطرفة.

كما عبر عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين لفضح ممارسات الجماعات المتطرفة واعتداءاتها على المقدسات الاسلامية والمسيحية.