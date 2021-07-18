اتحاد كرة القدم يعلن عن موعد عقد دورة الحكام المستجدين لكلا الجنسين

وطن: أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد عقد دورة الحكام المستجدين (لكلا الجنسين) استعداداً للموسم القادم.

وأوضحت دائرة الحكام بالاتحاد أن الدورة سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 تموز الجاري، بمشاركة 40 مشاركاً، ويحاضر فيها المحاضران الآسيويان ميشيل حنانيا، ومهيوب الصادق، ومدرب اللياقة البدنية ثائر دراغمة.

وأشارت دائرة الحكام إلى أن تجمع المشاركين سيكون في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 29 تموز الجاري في مدينة الأمل الشبابية والرياضية بأريحا.