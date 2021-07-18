اعتقال فنان شعبي أحيا حفلاً غنائياً للمستوطنين في مستوطنة "أريئيل"

وطن: أعلن محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل اعتقال فنان فلسطيني شعبي قام بإحياء حفل غنائي للمستوطنين في مستوطنة "أريئيل" الصناعية.

وقال المحافظ في بيان صحافي أصدره، اليوم الأحد: فوجئنا بذهاب أحد الفنانين الشعبيين من إحدى بلدات المحافظة ليحيي حفلاً فنياً ماجناً للمستوطنين وأمام بنات الهوى في مستوطنة "أرئيل" الصناعية، وقد تم توقيف هذا الفنان وتحويله مع الفيديوهات كإثباتات للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأعرب كميل عن دهشته لتدخل البعض لدى الأجهزة الأمنية من أجل الإفراج عنه، محذراً من تكرار هكذا أعمال تسيء لشعبنا وقضيته العادلة.

وأضاف: "إننا لن نرحم من يتعامل بأي شكل يوحي بالتطبيع مع المستوطنين القتلة، ولن نسمح بسوق أي مبرر لهكذا سلوك مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقياً".