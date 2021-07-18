قوات الاحتلال تغلق المحال التجارية في الخليل

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أصحاب المحال التجارية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل على اغلاق ابواب المحال التجارية تحت تهديد السلاح.

ووفقًا لمصادر محلية فإن قوات الاحتلال أجبروا التجار على اغلاق محالهم، تمهيدا لقيام مجموعة من المستوطنين باقتحام شارع بئر السبع، حيث سيقومون بأداء طقوس تلودي بجوار قبر "عتنائبل بن كناز".

وقد انتشر عشرات من جنود الاحتلال في المنطقة، ما ادى الى هروب آلاف المواطنين الذين كانوا في أسواق تلك المنطقة، لشراء احتياجات عيد الأضحى.