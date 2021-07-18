وفد حزب الشعب يتضامن مع كوبا من قلب سفارتها في دمشق.. الهرش : كوبا قوية لأن ثورتها متأصلة بين ابناء الشعب الكوبي ولا تستطيع الامبريالية كسرها

وطن: في زيارة تضامنية لسفارة دولة كوبا الصديقة في العاصمة دمشق، قام بها وفد من قيادة حزب الشعب الفلسطيني في سوريا برئاسة الرفيق المهندس مصطفى الهرش عضو المكتب السياسي حيث كان في استقبالهم سفير كوبا الرفيق ميغيل بورتو بارغا ، وذلك دعماً لكوبا وثورتها في مواجهة المحاولات الإمبريالية الأمريكية لزعزعة الاستقرار في البلاد .

و تحدث الهرش عن وقوف الشعب الفلسطيني الى جانب كوبا وخاصة أن شعبنا كان ولازال يرفع العلم الكوبي وصور الرفاق فيدل كاسترو وتشي جيفارا في أغلب المناسبات الوطنية ، كما عبر الهرش عن اطمئنانه بأن كوبا ستبقى صامدة في مواجهة الحصار الذي تمارسه امريكا عليها منذ 62 عاما ، قائلاً : "إن محاولات الامبريالية لضرب الامن والاستقرار في كوبا ستفشل لأنها محمية بصورتها المتأصلة بين أبناء الشعب الكوبي وفي قلوب أحرار العالم" .

كما وتطرق الهرش الى اخر المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية .

بدوره، رحب السفير الكوبي بوفد الحزب ، مؤكداً على اهمية العلاقات الكوبية الفلسطينية ، وخاصة اننا نخوض معركة تتشابه في شكلها في كلاً من سوريا وفلسطين وكوبا وفنزويلا ولكن جميعنا صامد وسننتصر لا محالة.

قدم السفير شرحاً مفصلاً عن الاوضاع في كوبا وماهية المخططات الإمبرياليةالأمريكية ومحاولات التضليل الاعلامي وغيره من وسائل الخداع والتحريض التي فشلت كما ستفشل كل المحاولات التخريبية الراهنة التي تمارس ضدها .

كما وقال السفير:" أن كوبا ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية لأنها قضية تحرر عالمية ومحقة" .

في الختام أكد الطرفان على العلاقات التاريخية التي تربط حزب الشعب الفلسطيني ( الشيوعي الفلسطيني ) مع كوبا وقيادتها ، وسلم الرفيق الهرش للسفير الكوبي بيانا رسميا من الحزب يؤكد موقف الأخير الداعم لكوبا.