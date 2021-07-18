الاحتلال يستولي على "حفار" يعمل باستصلاح أراض جنوب الخليل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "حفّار" أثناء عمله باستصلاح أراض زراعية جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على "حفار" يعود للمواطن نادر عرفات الرجبي، أثناء عمله في استصلاح أرض للمواطن أكرم ابو سنية في منطقة بيرين جنوب الخليل، بحجة أن المنطقة مصنفة (ج).

وكانت قوات الاحتلال داهمت أمس قرية بيرين، ومنعت المواطن موسى مخامرة وعددا من العمال من إقامة جدار استنادي في محيط أرضه التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وتتعمد قوات الاحتلال والمستوطنون التضييق على أهالي بيرين بهدف حملهم على الرحيل منها، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي القرية.