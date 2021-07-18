توضيح من "الخارجية" للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الأردن

وطن: أوضح فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى الأردن، عددا من الأمور الهامة التي يتم الاستفسار عنها، فيما يتعلق بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، كالتالي:

1- المنصة الأردنية الخاصة بالسفر ودخول أرض المملكة هي منصة واحدة والمعتادة، سواء لحاملي شهادة التطعيم، أو الذين لم يتلقوا المطعوم.

2- للتسجيل، تُفتح المنصة أمام حملة شهادة التطعيم يوميا لغرض السفر بدءا من اليوم التالي، وتُفتح المنصة للتسجيل أمام المواطنين الذين لا يحملون شهادة التطعيم مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الثلاثاء.

3- التسجيل على المنصة يتم بنفس الطريقة السابقة المألوفة، أضيف إليها خيار لحملة شهادة التطعيم من عدمه، وكل خيار يأخذ المسجل إلى عملية مختلفة. في حال كان المواطن لا يحمل شهادة تطعيم ترسل له المنصة رسالة التأكيد وتنقله إلى مرحلة إدخال بيانات تتعلق بجواز السفر وكرت الجسور، ومن ثم يصل المواطن بريد إلكتروني من المنصة لاستكمال عملية التسجيل واختيار التاريخ ودفع الرسوم بطريقة إلكترونية، أما إذا كان المواطن من حملة شهادة التطعيم فتنقله المنصة إلى خيار تحميل الشهادة عليها، ومن ثم يصله بريد إلكتروني يحوي على رمز الدخول دون أن يحمل تاريخا محددا، وهذا يعني أن بإمكان المواطن الذي يحصل على هذا الرمز السفر في التاريخ الذي يناسبه، ويمكنه استخدامه أكثر من مرة لدخول الأراضي الأردنية، شريطة أن يجري فحص "كورونا" بنتيجة سلبية بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل السفر.

4- التسجيل على المنصة مُلزم لجميع المواطنين الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية، سواء بجواز سفر فلسطيني، أو أردني مؤقت، أو أردني دائم.

5- المواطنون الذين يحملون شهادة تطعيم أردنية لا يحتاجون للتسجيل على المنصة، وبإمكانهم السفر شريطة إجراء فحص "كورونا".

6- المواطنون حاملي الجواز الأردني والهوية المقدسية بإمكانهم السفر دون التسجيل على المنصة شريطة إجراء فحص "كورونا".

7- لأغراض السفر، بإمكان المواطنين حملة الهوية الفلسطينية والذين لديهم شهادة تطعيم إسرائيلية أو إثبات أنهم تلقوا التطعيم، مراجعة وزارة الصحة الفلسطينية للحصول على شهادة تطعيم فلسطينية.

8- المواطنون الذين يحملون شهادة التطعيم من أي دولة في الخارج غير الفلسطينية والأردنية، عليهم أن يسجلوا على المنصة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم المطلوبة.