بينيت يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

وطن: أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، بمواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، عقدت عقب اقتحام أكثر من 1200 مستوطن للباحات، بحماية شرطة الاحتلال، التي سبق واقتحمت المصلى القبلي للمسجد، واعتدت على المرابطين داخله.

وشارك في جلسة تقييم الأوضاع، كل من وزير "الأمن الداخلي" عومير بار-ليف، والمفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شفتاي، وبحثت تطورات الأوضاع في باحات الأقصى، في إشارة إلى حملة الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، لمناسبة حلول ذكرى ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل المزعوم".