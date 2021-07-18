الصحة: تسجيل 58 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، سلفيت 2، بيت لحم 2، جنين 1، نابلس 1، رام الله البيرة 1، الخليل 1، قطاع غزة 34".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 2، رام الله والبيرة 8، الخليل 2، قطاع غزة 11".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 568,289 بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين من اللقاح.