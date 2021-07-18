مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني لوطن: 17 مجموعة من المستوطنين ناهز عددهم 830 اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح

وطن: واصلت مجموعات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني لوطن: ان 17 مجموعة من المستوطنين ناهز عددهم 830 اقتحموا المسجد الأقصى منذ الساعة 7 صباحا حتى الان

وقال الهلال الاحمر ان " طواقمنا أبلغت بوجود عدة إصابات باعتداء الاحتلال بالهراوات بشكل مباشر على المصلين داخل الأقصى وتم نقل إصابة واحدة خارجه، ويتم التعامل ميدانيا مع الإصابات باستثناء الحالات الصعبة "

وأظهرت مقاطع مصورة من المسجد الأقصى الحاخام يهودا غليك وهو يتجول في الساحات، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطين والمرابطات في المسجد، وأصابت عدداً منهم بحالات اختناق، بعد أن حاصرتهم في المصلى القبلي وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامناً مع المواجهات في الأقصى، واعتدت عليه بالضرب.

وأدى مستوطنون صلوات تلمودية قرب باب فيصل وباب القطانين، في البلدة القديمة، صباح اليوم.

وأفادت مصادر من داخل الأقصى، أن قوات الاحتلال منعت الحراس من التوجه إلى أماكن عملهم في المسجد.

من جانبها دعت هيئة علماء فلسطين المواطنين في الضفة الغربية "إلى النفير نصرة للمسجد الأقصى" كما طالبت علماء الأمة بأن يكونوا في حالة انعقاد تام لمتابعة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالقدس.