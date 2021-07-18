مرشحة الكونغرس نينا تورنر المناصرة للقضية الفلسطينية تتعرض لحملة صهيونية

وطن: قدّم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية دعمهم للمرشحة للكونغرس الأميركي عن ولاية "أوهايو"، نينا تورنر، التي تدافع دوماً عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف.

ونظمت الجالية الفلسطينية والعربية لقاءات عدة بمشاركة عضوة الكونغرس من أصول فلسطينية رشيدة طليب، وقيادات من الجالية، لتقديم الدعم المادي لـتورنر، في حملتها الانتخابية، كونها تتعرض لحملة قاسية يقودها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث علّقت على ذلك، بالقول: "ان فوزها في الانتخابات سيرسل رسالة قوية للوبي الصهيوني بفشل سياساتهم ضدها".

وبعد العدوان على غزة في أواخر شهر أيار/ ماي الماضي، والتهديد بإخلاء حي الشيخ جرّاح، وضعت إرنر نفسها بحزم في صف الفلسطينيين، وقالت على تويتر "التضامن هو فعل".

وفي تغريدات أخرى ومنفصلة دعمت المجموعة اليهودية اليسارية تحت هاشتاغ IfNotNow، وكتبت: "الآن: ينضم اليهود الأمريكيون إلى الفلسطينيين وغيرهم أمام وزارة الخارجية ليقولوا #SaveSheikhJarrah و #EndApartheid" ، وورد في التغريدة، في إشارة إلى حي القدس الشرقية حيث تواجه ست عائلات فلسطينية الإخلاء: "التقليد الأخلاقي اليهودي يتطلب العمل".

وأثارت تصريحاتها تلك تدقيقاً ومتابعة من اللوبي الصهيوني في الدائرة 11 في أوهايو، مما عرضها إلى حملة "ضد السامية" يقودها اللوبي في المدينة.