الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجدي شوقي البرغوثي (34 عاما)، عقب دهم منزله، وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية واليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم سند أحمد طقاطقة، وراضي صلاح طقاطقة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد عبد القادر سرحان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد ان أوقفت مركبته على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش".

كما أعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين سعيد وكاسر علي قبلاوي، وكلاهما في العشرينات من العمر، أثناء تواجدهما في أرضهما بسهل البلدة.