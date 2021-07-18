طلال ناجي أميناً عاماً لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" خلفاً لـ أحمد جبريل

وطن: أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" عن انتخاب طلال ناجي، أميناً عاماً لها، وخالد جبريل أميناً عاماً مساعداً، ولؤي القريوتي عضواً للمكتب السياسي، وأبو فادي العلماني عضواً للمكتب السياسي.

وفي 7 تموز/يوليو الجاري، نعت الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" أمينها العام أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي وافته المنية، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

آمن "أبو جهاد" بالكفاح المسلح لتحرير فلسطين فأسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"، وهي فصيلٌ فلسطينيٌ قوميٌ يساري انشقّ عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، واتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً لقيادته، حيث قامت "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي.