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طلال ناجي أميناً عاماً لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" خلفاً لـ أحمد جبريل

18.07.2021 07:39 AM
طلال ناجي أميناً عاماً لـ&quot;الجبهة الشعبية - القيادة العامة&quot; خلفاً لـ أحمد جبريل

وطن:  أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" عن انتخاب طلال ناجي، أميناً عاماً لها، وخالد جبريل أميناً عاماً مساعداً، ولؤي القريوتي عضواً للمكتب السياسي، وأبو فادي العلماني عضواً للمكتب السياسي.

وفي 7 تموز/يوليو الجاري، نعت الجبهة "الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" أمينها العام أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي وافته المنية، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

آمن "أبو جهاد" بالكفاح المسلح لتحرير فلسطين فأسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"، وهي فصيلٌ فلسطينيٌ قوميٌ يساري انشقّ عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، واتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً لقيادته، حيث قامت "الجبهة الشعبية-القيادة العامة" بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

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