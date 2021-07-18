الاحتلال يقتحم الأقصى فجرا ويُخلي باحاته من المرابطين بعد الاعتداء عليهم

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى فجر اليوم واعتدت على المرابطين والمرابطات.

وقامت قوات الاحتلال بإخلاء باحات المسجد من المصلين بالقوة حيث أطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي تمهيداً لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد.

ووثقت كاميرات التصوير اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على عدد من الفتيات المرابطات داخل ساحات المسجد الأقصى اثناء قيام تلك القوات بإخلاء المسجد وباحاته.

وشهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة وأبواب المسجد الاقصى ليلة امس مسيرة للمستوطنين، انطلقت من غربي المدينة إلى شارع صلاح الدين في منطقة باب العامود وتوجّهت نحو باب الساهرة وستصل المسيرة إلى باب الأسباط.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مجموعة من الشبان واعتقلت عددا منهم واجبرتهم على إخلاء ساحة باب العامود بالقوة.

وشددت قوات الاحتلال من قبضتها الأمنية وكثفت من حضورها في منطقة باب العامود في القدس المحتلة من أجل تسهيل مرور مسيرة المستوطنين.