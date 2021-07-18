الأعلى منذ مارس الماضي.. 1000 إصابة بكورونا في اسرائيل خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مارس/ آذار الماضي.

وأفادت قناة "كان" الرسمية أنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة مؤكدة بكورونا منذ أمس الجمعة وذلك لأول مرة منذ مارس.

وإسرائيل التي كانت في مقدمة دول العالم من حيث عملية تطعيم مواطنيها باللقاح المضاد لكورونا، تشهد حاليا تفشيا جديدا لسلالة "دلتا" المتحورة للوباء.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية التي أعادت الشهر الماضي العمل بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مزيدا من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في نسخته الجديدة.

وقررت الوزارة في وقت سابق، توسيع قائمة الدول التي سيفرض الحجر الصحي على العائدين منها، لتشمل تركيا اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، وذلك بعدما أعيدت اليونان إلى القائمة ذاتها.

من جانبها، كشفت القناة "12" العبرية عن إجراءات جديدة قالت إنها ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام بما في ذلك فرض غرامة 500 شيكل (نحو 152 دولار) على من لا يلتزمون بارتداء الكمامات داخل المحلات والمراكز التجارية.إسرائيل تسجل أعلى معدل لكورونا منذ أذار الماضي