واشنطن تقدم 135 مليون دولار إضافية لـ"الأونروا"

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مبلغًا إضافيًا قدره 135.8 مليون دولار؛ لدعم الوكالة الأممية.

وقالت "أونروا"، في بيان صحفي: "يأتي إعلان التمويل جنبًا إلى جنب مع توقيع الولايات المتحدة وأونروا على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين".

وفي أبريل، أعادت الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة الأممية، حيث قدمت 150 مليون دولار مبدئيًا لوكالة الأمم المتحدة التي تقدم خدمات منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين المسجلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في مايو استجابة للعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن تقدم لها 135.8 مليون دولار اليوم.

وقال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني: "إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حاسمة لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في المنطقة".

وقالت أونروا: "سيستمر التمويل الإضافي في دعم الميزانية الأساسية للأونروا، والتي تمول غالبيتها تشغيل أكثر من 700 مدرسة لتعليم أكثر من نصف مليون طفل و140 عيادة صحية أولية تقدم 8.5 مليون استشارة مريض سنويًا، بالإضافة إلى مناشدات الطوارئ للتحديات الإنسانية الرهيبة في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية بما في ذلك القدس وغزة".



وكانت الإدارة الأمريكية السابقة أوقفت كل أشكال الدعم للوكالة قبل أن تعيد الإدارة الأمريكية الحالية دعم الوكالة الأممية.

وتواجه أونروا طلبًا متزايدًا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.