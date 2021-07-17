5 لاعبين يمثلون فلسطين في أولمبياد طوكيو

وطن: يستعد 5 لاعبين فلسطينيين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، التي ستنطلق في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز الحالي، حتى الثامن من شهر أغسطس/آب المقبل، وسط ترقب الجماهير الرياضية العربية والعالمية.

وتتكون بعثة الفريق الفلسطيني من 11 شخصاً، بينهم مدربون ورئيس البعثة و5 لاعبين سيشاركون في 4 ألعاب، وهي السباحة وألعاب القوى والجودو ورفع الأثقال، بعدما تلقوا بطاقة منحتها اللجنة الأولمبية الدولية، بالتنسيق مع اللجنة اليابانية المنظمة للدورة.

وسينافس النجم يزن البواب المقيم في كندا، ودانيا نور في السباحة، فيما سيمثل فلسطين في الجودو اللاعب وسام أبو ارميله بوزن 73 كيلوغراماً، والربّاع محمد حمادة في رفع الأثقال، والعداءة هناء بركات، التي تعيش في أميركا، في ألعاب القوى، وهي متخصصة في سباقي 200 و400 متر.

وخاض اللاعبون الـ5 عدة معسكرات تدريبية داخلية وخارجية من أجل الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، كما شاركوا في عدد من البطولات وحققوا أرقاماً جيدة، يطمحون من خلالها إلى رفع اسم فلسطين عالياً في دورة طوكيو المقبلة.

يذكر أن مشاركة فلسطين الأولى في دورة الألعاب الأولمبية كانت في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية في عام 1996، عندما رفع العداء ماجد أبو مراحيل العلم الفلسطيني في حفل الافتتاح، مروراً بأولمبياد سيدني 2000، وبعدها في أثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012، وريو دي جانيرو 2016.