وقفة بهولندا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

وطن: شارك وفد من اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" فرع هولندا بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة "الدام" في مدينة أمستردام الهولندية بحضور عددٍ من المتضامنين الهولنديين والأجانب.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ويافطات تظهر الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والممارسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني التي يفرضها نظام الفصل العنصري.

وأكد المشاركون على الاستمرار في تنظيم الوقفات والحملات الداعمة للشعب الفلسطيني خاصة للعائلات المهددة بالطرد القسري والتطهير العرقي في سلوان وحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وخلال الوقفة حضر مجموعة من المتطرفين الصهاينة للتشويش على الوقفة الا انهم فشلوا بعد الهتافات لفلسطين وحرية الشعب الفلسطيني.