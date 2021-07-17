الولايات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي لدعم لاجئي فلسطين

وطن: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم السبت، عن التبرع بمبلغ إضافي قدره 135,8 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

ويأتي إعلان التمويل جنبا إلى جنب مع توقيع الولايات المتحدة والأونروا على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح أن لدينا مرة أخرى شريكا مستمرا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حرجة لبعض اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة".

وأضاف: أن هذا التمويل الإضافي سيساعد على مواصلة دعم الميزانية الرئيسة للأونروا، التي تذهب غالبيتها إلى تمويل تشغيل أكثر من 700 مدرسة لتعليم أكثر من نصف مليون طفل، إضافة إلى 140 عيادة صحية أولية تقدم 8,5 مليون استشارة مريض سنويا، علاوة على مناشدات الطوارئ استجابة للتحديات الإنسانية الأليمة في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وغزة.

وأوضح لازاريني أن هذه الأموال تدعم الغذاء، والمساعدات النقدية الطارئة، والصحة الطارئة، والصحة العقلية والإسناد النفسي الاجتماعي، والتعليم في حالات الطوارئ، والحماية، والمياه والصرف الصحي، والاستجابة لفيروس كوفيد-19.

وفي شهر نيسان المنصرم، أعادت الحكومة الاميركية دعمها للأونروا، وقدمت 150 مليون دولار مبدئيا للوكالة الأممية التي تقدم خدمات منقذة للحياة للاجئي فلسطين. كما قدمت الولايات المتحدة نحو 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في أيار المنصرم.