مسيرة حاشدة وسط رام الله للمطالبة بالعدالة لنزار بنات

وطن: شارك مواطنون ونشطاء وعائلة نزار بنات بمسيرة حاشدة وسط رام الله، مساء اليوم السبت، للمطالبة بالعدالة لنزار بنات.

ورفع المعتصمون شعارات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط بنات، وهتفوا "احنا شربنا مر الكاس. يا للعار يا للعار قتلوه باب الدار. للحرية ما في خيار".

كما طالبوا بإجراء الانتخابات تحت اشراف محلي ودولي.

وأكد غسان بنات شقيق نزار أنه لن يغلق ملف شقيقه الا بموافقة آخر شبل فلسطيني في الوطن والشتات.

وقال: نفسنا طويل حتى لو بقي الملف مفتوحا، سوف نطارد قتلته من مكان الى مكان وفي السفارات والخارج.