الكتلة الإسلامية تدعو المؤسسات الحقوقية للتدخل للإفراج عن أبناءها

وطن: دعت الكتلة الإسلامية المؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري وممارسة دورها تجاه أبنائها المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتلة في بيان صحفي إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمارس سياساته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وليس آخرها حملة الاعتقالات التي شنها بحق 45 طالبًا من جامعة بيرزيت".

ودعت الكتلة أبناءها في الضفة الغربية للثبات على المبادئ ومواصلة عملهم الدؤوب في كافة ميادين العطاء، إسناداً ودعماً لصمود أبناء شعبنا البطل في وجه المحتل ومخططاته البائسة.

وشددت على أن سياسة الاحتلال بما فيها هدم البيوت ومصادرة الأراضي الفلسطينية في اجتثاث جذور أبناء الشعب الفلسطيني من الأرض.