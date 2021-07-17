الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية لتعزيز النشاط الأمني خلال معرض "اكسبو"

وطن: قال موقع عبري إن الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المُسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية في حالات الطوارئ.

وقال موقع "إسرائيلي ديفينس"، إن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة ودمجت أنظمة الطائرات مع نشاطاتها الأمنية.

وأضاف: "تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل أربع سنوات".

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "خلال زيارتي مؤخرا لمقر القيادة العامة لشرطة دبي.. دشنت منصة Drone Box".

وأضاف ابن راشد: "هي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار مسيرة موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط".

وتابع: "سيتم إطلاق الخدمة خلال معرض إكسبو القادم"، والمقرر انعقاده في تشرين أول/ أكتوبر 2021.