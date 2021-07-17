محمد أحمد السالم يكتب لـوطن: "المتشائل" والتشرد السياسي؟!



قال لي أحد القراء : لماذا أنت متشائم؟ قلت له أنا "متشائل" على طريقة الكاتب الراحل أميل حبيبي، ومثل بطل روايته، أريد ألاّ أحترس بكلامي، وأنا أوجه خطابي للعديد من ساسة التشرد السياسي، واصحاب التسول المادي . الذين يعتبرون الاقتراب من قلاعهم جريمة ومؤامرة على المنصب.! انا المتشائل" وقد أعطيت نفسي أكثر من فرصة أتفاءل فيها بما سيفعله السادة -اللامسؤولين- وكنتُ مراهنًا نفسي على أنّ البعض منهم سيخلع "معطف" الحزبية ، ويرتدي ثوب المسؤولية..والوحدة الوطنية..هناك رجال استطاعوا أن يصمدوا بوجه المغريات الحزبية، ووضعوا قضيتهم ، ومكانتهم في التاريخ قبل مصالحهم الشخصية أو تطلعاتهم الوظيفية، فخلّدهم التاريخ؛ لكن يبدو أنّ المتشائم انتصر في النهاية وخسرت الرهان، مثل كلّ مرة أراهن فيها.



▪فماذا سيفعل وكلاء الانقسام .اليوم وهم يرون القضية في طريقه إلى الحريق الكبير؟. وما هو موقف الذين يصرخون ليل نهار لإنقاذ القدس واحياء وبيوت واهالي القدس؟ وحصار غزة وخراب غزة ..جرحنا النازف؛ ودماء ضحايا المحرقة الاخيرة لم تجف ، ولم يشفِ القضاء الدولي غليل أهاليهم، فإن المواطن المغلوب على أمره لا حق له أن يسأل : إلى متى يصرّ فيه ساستنا. على أن يمضوا بنا في سرداب مظلم تتصارع فيه المصالح وحيتان الفساد، بينما لا مكان آمن هنا ولا ضوء بعيد نهتدي به وإليه، باستثناء الخطب والكلمات التي لا تنتهي ، وتُعاد ألف مرةٍ وتتكرر في كل مناسبة.. وبدون مناسبة.!



▪كل يوم نصحوا على كارثة جديد، وخطط صهيونية. لا تريد لهذا الشعب الاستقلال والاستقرار والحرية والرفاهية.. لا يهم أن تحرق غزة وتهود احياء القدس العربية، والتوحش الاستيطاني الذي ابتلع مدن الضفة، ولا أحد يريد أن يُطمئن هذا المواطن المسكين على حياته ومستقبل أبنائه.. فغزة محاصرة وجاهزة للحرق دائما؛ ومخططات الاستيطان والضم وفرض المشروع التوراتي الصهيوني على الضفة والقدس لن تتأثر بأي مواقف أو إجراءات أو قرارات خارجية حتى لو باشرت محكمة الجنائية الدولية تحقيقاً شاملاً في انتهاكات إسرائيل، فهي ستسير قدماً، ولكن ربما بوتيرة أسرع في سياق التنافس بين اليمين المتطرف العلماني، وبين اليمين الديني الأشد تطرفاً، وفي ظل فائض التطرف لدى المجتمع والنخب الإسرائيلية، وهي بذلك ستسعى إلى حسم مسألة الضم والسيطرة على الضفة والقدس.

▪طبعا بجانب الانقسام الاسود والحزبية التي يريد لها البعض أن تكون هي المسيطرة على مقدرات الناس. ما دام الغرض هو السيطرة على كل مفاصل – شبه حكم ذاتي- في بلاد تتحول فيها مؤسسات السلطة- سلطتان - إلى شركات مساهمة تديرها احزاب ، بين جهل وظيفي تام و عجرفة المسؤولين، و بدون أمل بالخلاص ننتظره، فالكل يريد تشريح ما تبقى من جسد الوطن.



▪أين الرؤية الصائبة، والنظرة الشاملة ؟، واين التفكير القويم، والتخطيط السليم، والتنفيذ المتروي، والمتابعة المتأنية والتقييم الموضوعي؟ فالحقوق لا تُمنح ولكنها تؤخذ بالقوة.. والقوة ليست عضلات واستعراض فقط... ولكنها وحدة وطنية و ذكاء وحسابات. وكلها مبادئ سياسية ، لو انها اجتمعت في استراتيجية وطنية موحدة .لكانت محور لكل الجهود التي بذلت.. وبدون نتائج على ارض الواقع.! فهل نثق فيهم تماما ونسكت؟! ام ننصحهم لننجو جميعا؟. وهل ابناء هذا الشعب مكتوب عليهم أن يكونوا تحت الكوارث باستمرار.. تحت الانقسام الاسود، وحرائق داخلية مفتعلة. ومجازر صهيونية. تفوق جرائم الوحش النازي.؟!



▪لن يكون غريباً ولا عجيباً، عندما يقرأ المواطن كل يوم أخبار التراجع والفواجع والخبط السياسي العشوائي -التشرد السياسي- ومصاعب جمة لا تقل عن تلك المصاعب التي واجهناها، من قبل الاحتلال الصهيوني، و وحدة وطنية منفية و مطاردة ؛والتصريحات النازية الجديدة التي تهدد وتتوعد ، بمحرقة اخرى للنساء والاطفال؛ كنوع من تبنى العقاب الدموي للأطفال والنساء، وان تتكرر في اي وقت وفى كل مكان!!

▪المواطن المغلوب على أمره يدرك جيداً أن هذه البلاد لا تملك قرارها بيدها، وأن البعض يصر على أن تظل رهينة لرغباته.. أحزاب وأفراد مهمتهم الوحيدة اليوم هي حرب إبادة سياسية بجانب حرب الإبادة الصهيونية، على عموم الشعب الفلسطيني، واستئصال القضية من خارطة الاهتمام الدولي ، ومعاقبة كل من يعارض رغبات هذه الأحزاب.

فليس غريبا أن تتوالى المصائب ما دامت هناك إرادات- شبه- سياسية متفرقة تريد أن تعاقب هذا الشعب، لأنه ..ليس مشاغب ولا يخرج في تظاهرات، ويطالب بالعدالة الاجتماعية، ويصر على محاسبة الفاسدين واللصوص، و ساسة التشرد. السياسي. ومن تأخذهم الحمية الحزبية التي لا تخدم إلا أهداف ذاتية، والذين مردوا على الوحدة التي تجمع الكلمة وتحقق لهذا الشعب آماله؛ لأنه في واقع الأمر يعرف تماما ماذا يريد . ولكنه يشعر في داخل نفسه بأنه مسوق دائما الى نهاية ما لا يعرفها، ولا يعلم حدودها.. فعليك السلام وحق الكلام.