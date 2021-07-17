الاحتلال يمنع مواطنا من بناء جدار استنادي في محيط أرضه جنوب شرق الخليل

وطن: منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مواطنا من إقامة جدار استنادي في محيط أرضه في قرية بيرين جنوب شرق الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين، ومنعت المواطن موسى مخامرة وعددا من العمال من إقامة جدار استنادي في محيط أرضه التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

وذكر الجبور، ان اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي بيرين تهدف لتهجيرهم، وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي القرية.

واوضح اهالي القرية أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون على أراضيهم رغم إثباتهم حتى في محاكم الاحتلال، أنهم يمتلكون أوراق "طابو" تثبت ملكيتهم لها.

وطالب الاهالي، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم من المستوطنين، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية.