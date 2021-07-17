خلال اجتماع لها: مركزية "فتح" تقر حملة وطنية لنصرة الأسرى

وطن: عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا، اليوم السبت، لتنفيذ قرارات المجلس الثوري الصادرة في دورته الأخيرة التي عقدت في حزيران الماضي، حيث تم تشكيل لجنة المتابعة المقرة لهذا الغرض.

وراجعت اللجنة عددا من قضايا الساعة بغرض متابعتها، مؤكدة حرصها على تجاوز التحديات الجمة، بما يضمن حماية المشروع الوطني والأهداف الوطنية السامية.

وأقرت اللجنة حملة وطنية شاملة لنصرة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المضربين عن الطعام، في إطار جهد وطني جامع، يسخّر جميع الطاقات الوطنية لإسناد الحركة الأسيرة.

وتوجهت اللجنة بالتحية لأبناء شعبنا، خاصة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وعموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بالتبريكات لمناسبة عيد الأضحى المبارك.