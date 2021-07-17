"مفتاح" تختتم أربع ورشات تدريبية حول الحملات الإعلامية والرقمية

وطن: - اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً أربع ورشات تدريبية حول الحملات الاعلامية والرقمية، استهدفت من خلالها عدداً من الناشطين والقيادات الشابة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تنمية قدراتهم في إدارة الحملات الرقمية ونشر الخطاب المدني القائم على قيم الديمقراطية والحكم الصالح، وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

وركز التدريب على أهمية استثمار المنصات الرقمية في الدفع باتجاه تعزيز مشاركة الشباب السياسية وتمكينهم من توحيد جهودهم لممارسة الضغط على جهات صناعة القرار لضمان تمثيل عادل للشباب في مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى نشر محتوى قائم على ثقافة حقوق الإنسان الذي من شأنه تعزيز حماية الحريات والحقوق للمواطنين الفلسطينيين ومحاربة خطاب الكراهية والاستقطاب.

المتدربة ملاك ناصر العايدي من مدينة أريحا عبرت عن تقديرها لما حققته من فائدة من التدريب الذي مكنها من استخدام السوشال ميديا بطريقة صحيحة واستراتيجية، ما عكس نفسه على منشوراتها هناك والتي باتت أكثر جاذبية وأكثر وضوحاً من ناحية الهدف ومضمون تلك المنشورات. "أتمنى على "مفتاح" أن ترفدنا بمزيد من التدريبات على هذا الصعيد وأن تمتد وتتوسع إلى معظم المحافظات ليستفيد منها العدد الأكبر من المهتمين".

أما سالي نخلة من رام الله، فتحدث بدورها عن استفادة نوعية أضافت الكثير إلى تخصصها في مجال إدارة الحملات التي تخدم قضايا الشباب وأهمها تعزيز مشاركتهم السياسية.

بدورها، قالت شادية الغول، منسقة "مفتاح" في قطاع غزة، "أن الورشة التدريبية التي عقدت في قطاع غزة استهدفت 20 ناشطاً وناشطة، وهدفت إلى تزويد المشاركين/ات بمهارات إدارة حملات الضغط والمناصرة من خلال الإعلام وخاصة الإعلام الرقمي، وتطوير مهاراتهم في تقديم خطاب إعلامي مدني قائم على تعزيز القيم والأسس الديمقراطية. إضافة إلى تعزيز قدراتهم في تخطيط الحملات الرقمية، وتزويدهم بمهارات إدارة الحملات الرقمية، وتزويدهم بمهارات إعداد محتوى إعلامي رقمي مناصر لقضايا مشاركة الشباب السياسية."

وفي تقييمه للمشاركين في التدريب، قال فادي العصا، أنه يمكن أن تساعدهم هذه التدريبات لاحقا في تحقيق حملات مناصرة إعلامية وطنية فلسطينية قوية، مع التأكيد على وجوب وجود منهجية في تطوير معارف المتدربين في هذه المجالات، ما يخدم قضاياهم مستقبلا.

أضاف:" نحن كمُدَرِبَين بحاجة إلى وقت أكثر للتدريب واكسابهم المهارات، والمتدربون بحاجة أيضا إلى وقت أطول في التنفيذ والتعلم من أخطائهم؛ ليواجهوا أية مشكلات في المستقبل، والخروج بالنتيجة المرجوة المتمثلة في تنفيذ حملات رقمية إعلامية حقيقية خلال التدريب، تمكنهم من تنفيذها لاحقا على أرض الواقع. في حين يمكن أن يتطور التدريب ليكون بعد تجهيز هذه المجموعات، وأن يصبحوا مدربين؛ وتتسع الدائرة أكثر ولا يقتصر الأمر على مجموعات صغيرة، وإنما يمتد بشكل مجتمعي ليخدم القضية الوطنية وفق منهج علمي متكامل ومستمر، لا يتوقف فقط عند هؤلاء المتدربين، وضرورة عقد لقاءات بشكل أوسع، كما أن هناك حاجة إلى مشروع كامل لا يقتصر فقط على موضوعات معينة، كون التطورات التكنولوجية كبيرة وكثيرة خاصة فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي وتقنيات العمل عليها".

من ناحيته، قال حسن محاريق، مدير المشروع، أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لتدخلات "مفتاح" ضمن دعم وتمكين القيادات الشابة الهادف إلى ترسيخ البيئة الحوارية ما بين الشباب الفلسطيني لتعزيز المشاركة السياسية والهوية الوطنية الجامعة وتبني القيم الديمقراطية، والذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الممثلية النمساوية.