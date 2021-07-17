وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال إن ن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 63".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 2، جنين 8، طولكرم 1، بيت لحم 1، الخليل 1، سلفيت 1، قطاع غزة 120".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 16 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,660 بينهم 400,561 تلقوا الجرعتين من اللقاح.