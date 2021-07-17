اليابان تحطم الرقم القياسي العالمي لسرعة نقل البيانات!

وطن: نجحت تكنولوجيا جديدة طورها مهندسون يابانيون في تحطيم سجل سرعة نقل البيانات الساب وذلك على كابل بصري يزيد طوله عن 3000 كيلومتر حيث حقق الفريق سرعة نقل بيانات تبلغ 319 تيرابايت في الثانية (Tb/s) حيث حطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 178 تيرابايت/ ثانية بالإضافة لذلك فإن التكنولوجيا متوافقة مع البنية التحتية الحالية، ما يعني أنه يمكن ترقيتها بسهولة نسبيا.

واستخدم هذا الإنجاز أليافا ضوئية ثلاثية النواة مقترنة، وهي تقنية تنقل البيانات عبر ثلاثة أنابيب من الألياف الضوئية بدلا من أنبوب واحد كما هو معتاد حاليا، من أجل تقليل تشوه الإشارة عبر مسافات طويلة.

واستخدمت السرعة البالغة 319 تيرابايت تقنية مماثلة، ولكن بأربعة أنوية.

وسُجّل الرقم القياسي الجديد من قبل فريق من العلماء والمهندسين بقيادة الفيزيائي، بنجامين بوتنام، من المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT)، وهو مبني على العمل السابق الذي شارك فيه NICT، محققا سرعات 172 تيرابايت/ثانية، أُعلن عنها مؤخرا.

وتُرسل البيانات باستخدام تقنية تسمى مضاعفة تقسيم الطول الموجي. ويُبث من الليزر الذي يقسم الإشارات إلى 552 قناة، ويرسلها إلى أسفل نوى الألياف الضوئية الأربعة.

ويخطط الفريق لمواصلة العمل على نظام نقل البيانات لمسافات طويلة، لمحاولة زيادة سعة الإرسال وتوسيع نطاقه.

وقُدّمت ورقة الفريق في المؤتمر الدولي لاتصالات الألياف الضوئية في يونيو.

المصدر: ساينس ألرت