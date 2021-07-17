أجواء شديدة الحرارة اليوم وغدا

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد اليوم السبت، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.