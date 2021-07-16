صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. انهيار ام حوار نداءنا الأخير ؟؟!!

الحوار هو الحل، لان اسرائيل حولت السلطة الى سلطة إدارية والان تحولها الى شبه سلطة إدارية وتعمل على تطوير النموذج المتهالك الى سلطة لا تملك النفوذ، الى ان تنجح إسرائيل بتحويلها الى سلطة متناحرة مع شعبها، حتى تحولها الى عبء يسعى الفلسطينيون للتخلى عنها بل ومحاربتها، فمن ينادي بقمع التظاهرات خاسر او اسقاط النظام خاسر ايضا وكل من الفريقين يخدم ما يسعى له الاحتلال بوعي او غير وعي ،وما تجربة معبر الجلمة وترقوميا وقلنديا الا نماذج قد يتم استدعائها عندما تنتهي اسرائيل من شق الطرق الخاصة بالمستوطنين بالضفة المحتلة بحيث تتركنا في معازل وتفتح لنا الأبواب وليأكل بعضنا بعضا، لتكون هذه الوصفة النموذجية للتهجير بلا عناء او ثمن سياسي.

ببساطة لنفرض ان السلطة سقطت بالمفهوم الإداري والحياتي بعد هذه التظاهرات والمسيرات، فماذا سيحدث؟ من الذي سيدير شؤون الناس؟ من هي الجهات التي ستتصدر المشهد؟ لا احد يقول لنا حماس، او ان اصحاب الحراكات ومؤسسات المجتمع المدني ستكون قادرة على ذلك،او ان فتح من خلال مجموعاتها المنتشرة لان اسرائيل بكل بساطة لن تسمح الا لجهة عميلة تعمل معه بصورة مكشوفة كروابط القرى أو المدن، إذن ما هو البديل في حال انهيار السلطة أو إضعافها كيفما اتفق مع المخطط الاسرائيلي؟

- مجموعات مسلحة في كل محافظة ومدينة ومخيم وقرية، مما يسبب فوضى عارمة وصراعات داخلية.

- اطر بلدية تدير حياة الناس بصورة تعيدنا الى المربع الاول بعد هزيمة العام 1967.

- يصاحب كل ذلك هروب للقطاع الخاص من مؤسسات وبنوك وأنشطة تجارية مما يعني ان المنظومة المتشظية الحالية بكل سيئاتها افضل من انهيار اقتصادي واجتماعي شامل.

- قد يصاحب ذلك هجرة جارفة الى الاردن ودول الجوار او أي منطقة او دولة اخرى.

بالمقابل فإن بقاء الجسم الإداري للسلطة بهذا الحال ودون أي مبادرة لاجراء حوار شامل سيقودنا الى :

1- زيادة في عمليات الصدام بين السلطة والجماهير المحتقنه، مما يؤدي الى انهيار تدريجي ستفقد السلطة وجودها المعنوي في أوساط الناس، ونلاحظ ان نفوذ بعض المسلحين في عدد من المدن والمخيمات والقرى يفوق السلطة في الوقت الحالي.

2- ضعف وضغط إسرائيلي للرضوخ للشروط كاملة و الاستسلام للرغبة الاسرائيلية مما يعني ان مقومات الاستمرار الوطني ستصبح في مهب الريح.

3- استمرار في الأزمة وانعدام كامل للثقة مما سوف يدفع البعض للجوء الى الآليات الدولية، نعم قد تستطيع السلطة ان توقف الجولة الاولى من هذا التوجه الا ان استمرار هذا النهج في التعامل مع موضوع الحريات قد يضع السلطة في إطار المسألة الدولية والملاحقة القانونية وما تقرير "هيومن رايتس ووتش" الا مؤشر .

4- ان استدعى كل طرف اطرافه كما فعلت حركة فتح والحراكات الى بناء تصور دولي او اقليمي ان السلطة غير مؤهلة مما يؤدي الى دخول جهات دولية او اقليمية بتواجد شرطي او عسكري محدود يؤدي الى دوامة جديدة .

امام كل ذلك ما هو المطلوب فلسطينيا للحوار:

1- ان يبادر رئيس الوزراء لتشكيل لجنة للحوار الوطني مع أطياف المجتمع من حراكات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وأصحاب رأي لبلورة تصور للخروج من الأزمة ، فبدلا من البحث عن وسيلة قانونية لتعيين نائب للرئيس حتى لا يحدث فراغ بعد رحيله كما سربت وكالات الأنباء بناء على طلب أمريكي فالاجدى والافضل وطنياً إصدار قرار بقانون بتشكيل فريق للحوار الوطني.

2- ان لم يبادر رئيس الوزراء لتشكيل لجنة للحوار الوطني فعلى ثلة من الأسرى ورجال الاعمال ان تبادر لفتح حوار وطني، ونرى بمبادرة الأسرى للتعامل مع قضية استشهاد نزار بنات نموذجا يمكن البناء عليه.

3- ان يقوم الاعلاميين الفلسطينيين ببناء استراتيجية وطنية مشتركة لنشر الحقيقة بعيدا عن التحريض والاصطفاف، وان يفتح تلفزيون فلسطين والقنوات الرسمية والأهلية والخاصة موجه وطنية مخصصة للحوار اسبوعيا وعلى الهواء مباشرة مع أصحاب الرأي، ويمكن ان تبادر نقابة الصحفيين لهذه الخطوة .

4- تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضية نزار بموجب قرار بقانون بحيث تتيح المحكمة لمحامي نزار تمثيل الضحية ، كما يحق للمتهمين او من تسببوا في استشهاد نزار توكيل المحامين والدفاع عنهم وعلى قدم المساواة ، بحيث يتضمن القرار ما يعرف "بـ صديق المحكمة" . ان تشكيل محكمة خاصة في قضية نزار بنات سيحقق العدالة للجميع .

الحوار هو مفتاح النجاة والطريق التي لا نضل بها ولا نتعب، ونقطع به الطريق على إسرائيل في سعيها لبناء نموذج يغرقنا بالدم كما هو حاصل مع أهلنا داخل الخط الأخضر . كما ان لبنان والعراق واليمن ليسوا عنا ببعيدة.

فعلى الحكومة ان تمارس دورها كعنوان للشعب ولا تكون طرفا في المواجهة مع مطالب الناس سيما وأنها حكومة غير منتخبة بل معينة، وعلى الحراكيين ان يكونوا واضحين ومحددين فيما يريدون خاصة اننا ما زلنا تحت الاحتلال.

فعلى المسؤولين في حركة فتح ان يكونوا مبادرين للحوار،قبل ان نصبح شيعا متناحرين، هذا نداءنا الأخير فهل من مجيب!!!