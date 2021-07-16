السفارة الامريكية في القدس: هادي عمرو يختتم زيارته "المثمرة" للمنطقة

وطن: اختتم نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو اليوم الجمعة سلسلة من اللقاءات وصفتها السفارة الامريكية في القدس بـ "المثمرة مع مجموعة واسعة من الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال زيارته التي استمرت أسبوعًا إلى القدس ورام الله وبيت لحم وتل أبيب".

وقالت السفارة في بيان لها وصل وطن "استُرشدت زيارته بهدف الولايات المتحدة تعزيز تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء، بطرقٍ ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده. وقد نجحت زيارته في دفع هدف تعميق التفاهم مع الإسرائيليين والفلسطينيين في هذا الصدد."

وتابعت السفارة "وجد مساعد وزير الخارجية عمرو أنّ اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت مفيدة بشكل خاص لفهم الاحتياجات التفصيلية ووجهات النظر والاقتراحات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خارج الحكومة. وقد ركزت تلك المشاركات على أهمية حقوق الإنسان – بما في ذلك حقوق المرأة – وعمل المجتمع المدني، فضلاً عن الحاجة إلى توفير الأمل والفرص والأفق السياسي خاصة للشباب. كما ناقشوا قيمة التنوع والشمول في كل من القطاع الخاص والحوكمة وإيجاد مسار واقعي لسلام شامل طويل الأمد."

وأضافت السفارة "أخذ مساعد وزير الخارجية عمرو هذه الآراء والأفكار بعين الاعتبار خلال اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث ناقش أيضًا قضايا تتراوح ما بين حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والطاقة والمياه والتعاون الإقليمي وأيضاً الحاجة الملحة للإغاثة الإنسانية في غزة."

ولفتت السفارة الى ان "التركيز الحالي للولايات المتحدة ينصب على تحسين الوضع على الأرض، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهما أمران مهمان في حد ذاتهما، كما أنهما مهمان أيضًا كوسيلة للتقدم في نهاية المطاف نحو سلامٍ شامل."