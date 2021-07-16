الولايات المتحدة تهدي الأردن 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

رام الله - وطن: أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم 500 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، هدية إلى الأردن.

وقالت سفارة واشنطن لدى عمان، في تغريدة، إن "البيت الأبيض سيقوم بإرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن".

وأضافت: "تعد هذه الهدية من الرئيس جو بايدن وحكومة الولايات المتحدة جزءا من الدعم المستمر للأردن خلال جائحة كورونا، والتي تعكس أهمية العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وبدأ الأردن، في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم باستخدام لقاحي "سينوفارم" الصيني، و"فايزر- بيونتيك" الأمريكي الألماني، وأضاف إليهما لاحقا لقاح "أسترازينيكا".

وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالمملكة، حتى مساء الخميس، 759 ألفا و686، منها 9 آلاف و872 وفاة، و742 ألفا و65 حالة شفاء.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيس للمملكة من حيث المساعدات المقدمة، ووقع البلدان مطلع 2019 مذكرة تفاهم تعهدت واشنطن بموجبها بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا لعمان، لمدة 5 سنوات.

ويجري ملك الأردن عبد الله الثاني منذ مطلع الشهر الجاري، زيارة رسمية، غير محددة المدة، للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس بايدن، الإثنين المقبل.