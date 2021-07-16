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"حماس": معركة "سيف القدس" لم تنته بعد وفصولها ما زالت مستمرة

16.07.2021 05:57 PM
&quot;حماس&quot;: معركة &quot;سيف القدس&quot; لم تنته بعد وفصولها ما زالت مستمرة

وطن:  قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، اليوم الجمعة، إن معركة "سيف القدس" لم تنتهِ بعد وإن فصولها ما زالت مستمرة.

وأكد حمادة، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن ساحات المعركة ممتدة في الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة.

وشدد على أن كل فصائل المقاومة في غزة جاهزة وعلى أُهبة الاستعداد للرد على جرائم الاحتلال.

ودعا كل الفلسطينيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم والمشاركة في المظاهرات المُناصِرة للقضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى المبارك كلٌ في موقعه.

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